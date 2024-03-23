«من غزة للسودان.. نساء تواجه العدوان».. مؤتمر بنقابة الصحفيين الثلاثاء المقبل

تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرًا تضامنيًا بعنوان «من غزة للسودان.. نساء تواجه العدوان»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثامنة والنصف مساءً بقاعة هيكل في الدور الرابع بمبنى النقابة.

شهادات المحامية والناشطة الفلسطينية فاطمة عاشور

يتضمن المؤتمر شهادات المحامية والناشطة الفلسطينية فاطمة عاشور، والإعلامية الفلسطينية تغريد العمور، والصحفية الفلسطينية صيبا إسماعيل.

شهادات مسجلة ومكتوبة لمصابات فلسطينيات

ومن السودان شهادات الناشطة النسوية السودانية فهيمة هاشم، والمحامية السودانية شيماء تاج السر، وتتحدث من مصر فاطمة خفاجي ممثلة الشبكة العربية النسوية.

ويشهد المؤتمر عرض شهادات مسجلة، ومكتوبة لمصابات فلسطينيات وأسيرة محررة، كما يعرض فيديو عن جرائم الحروب، التي تمارس ضد النساء.

يأتى المؤتمر ونساء غزة يمثلن ما يقرب من 70% من عدد الشهداء، بينما ينتظر الآلاف منهن الموت جوعًا في حصار، وصمت، وعجز دولي عن تقديم أقل سبل الحماية والدعم لهن.

في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال إبادة جماعية لأهلنا في غزة نسمع صرخات السودانيات، من حرب لا ناقة لهن فيها، ولا جمل في ظل تعتيم ومنع ومحاصرة للنساء في غزة والسودان نسعى لأن نكون صوتهن، ونعلن التضامن معهن بكل السبل.