ذكرت قصته في مسلسل يحيى وكنوز 3.. من هو هولاكو؟
كتب:
أمنية شريف
12:05 م | الأحد 24 مارس 2024
مسلسل الكرتون يحيى وكنوز3
سافر «يحيى» عبر بوابة الزمن إلى عصر التتار برفقة أستاذ التاريخ «عصام» وشقيقته «كنوز»، خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل يحيى وكنوز 3، وظهرت مؤامرات كثيرة من التتار للهجوم على مصر من قبل زعماء المغول على رأسهم «هولاكو».
من هو هولاكو؟
«عدى عليكي يا مصر من كل زمن ولون حكمك عظام وأمراء وأسياد»، كلمات قيلت في المسلسل لتكشف العصر الذي انتقل إلى يحيى وحكام تلك الفترة، وفي محاولة من يحيى لمنع تغيير التاريخ، التي تحاول فعله عصابة سارقي الهوية، فمن هو هولاكو؟
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن هولاكو، أصغر أبناء جنكيز خان، وفق ما ورد في كتاب «هولاكو: المارد القادم من الشرق» للمؤلف منصور عبدالحكيم.
معلومات عن هولاكو
تسبب حفيد لجنكيز خان في قتل الآلاف من البشر خلال غزو البلاد:
- ولد هولاكو عام 1218.
- أبيه تولوى خان أصغر أبناء جنكيز خان.
- كان شديد الولع بالحضارة الفارسية.
- حكم المغول.
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بدأ قيادة الجيوش عندما أرسله أخوه مونكو خان زعيم المغول لإتمام مهمات في غرب آسيا.
- خرج هولاكو على رأس جيشٍ، وتوجه نحو بغداد لإخضاع الخلافة العباسية لحكمه.
- اتجه إلى مصر لغزوها لكن ترك الجيش بعد وفاة أخيه.
- انهزم جيشه في معركة عين جالوت.
- انهزم في الكثير من المعارك بعد ذلك من ضمنها حمص، ما أثر عليه بصورة كبيرة وأصيب بالصرع.
- توفي هولاكو سنة 1265 عن عمر 48 سنة.