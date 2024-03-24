ذكرت قصته في مسلسل يحيى وكنوز 3.. من هو هولاكو؟

سافر «يحيى» عبر بوابة الزمن إلى عصر التتار برفقة أستاذ التاريخ «عصام» وشقيقته «كنوز»، خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل يحيى وكنوز 3، وظهرت مؤامرات كثيرة من التتار للهجوم على مصر من قبل زعماء المغول على رأسهم «هولاكو».

من هو هولاكو؟

«عدى عليكي يا مصر من كل زمن ولون حكمك عظام وأمراء وأسياد»، كلمات قيلت في المسلسل لتكشف العصر الذي انتقل إلى يحيى وحكام تلك الفترة، وفي محاولة من يحيى لمنع تغيير التاريخ، التي تحاول فعله عصابة سارقي الهوية، فمن هو هولاكو؟

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن هولاكو، أصغر أبناء جنكيز خان، وفق ما ورد في كتاب «هولاكو: المارد القادم من الشرق» للمؤلف منصور عبدالحكيم.

معلومات عن هولاكو

تسبب حفيد لجنكيز خان في قتل الآلاف من البشر خلال غزو البلاد: