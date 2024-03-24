الجريدة الرسمية: قرار حكومي باعتبار أراض في محافظة البحيرة منطقة أثرية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتبار أرض مسطحة مساحتها 20 قيراطا و11.13 سهم، والواقعة ضمن القطعة رقم 539 من 60 أصلية بحوض الحكر «رقم 1» ناحية جعيف بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، منطقة أثرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 758 لسنة 2023.

يُشار إلى أنَّ القرار الحكومي جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في23-2-2021 وبناء على ما عرضه وزير السياحة والآثار.