مدبولي يوجّه باتخاذ إجراءات إنشاء المركز المصري للهجرة.. «يوفر فرص تدريب وتأهيل»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.

تطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم المحفزات الاستثمارية

واستعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم في تحقيق مطالبهم.

مزايا للمصريين في الخارج

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنّ الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم جميع المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

واستعرضت الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة.

وأكدت السفيرة سها جندي، أنّ الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات «الزراعي والتجاري والاستيراد والتصدير، والسياحة»، لافتة إلى أنّها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنّ الشركة واعدة والاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.

وأوضحت السفيرة سها جندي، أنّ وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أنّ الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لجميع فئات المصريين بالخارج، كما طرحوا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.

بوابة العاملين المصريين بالخارج

وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة، نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج، وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.

جهود «مراكب النجاة»

واستعرضت جندي، الجهود التي تبذل بشأن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، موضحة أنّ الوزارة تسعى من خلال مبادرة «مراكب النجاة» الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.

وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعظيم من فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف، والتي تبنتها الوزارة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.

وتناولت جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج EGC، ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، وبينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرهم.

واستعرضت أيضا التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة، ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

وفي هذا الصدد، وجّه رئيس الوزراء وزيرة الهجرة بالتنسيق لعقد اجتماع لجميع الجهات المعنية بهذا الملف لتنسيق الأدوار فيما بينها والعمل على البدء في إنشاء المركز.

وعرضت السفيرة سها جندي جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء «صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج»، حيث يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري، مشيرة إلى أنّ الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أنّ الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.