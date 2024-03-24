رئيس الأكاديمية البحرية: مصر ستنظم كأس العالم للبرمجيات في الأقصر

أعلن اللواء إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تنظيم مسابقة دولية في البرمجة وحل المشكلات وذلك في الأقصر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي التقديمي للمؤتمر الدولي الذي ستنظمه مؤسسة اليونيسكو في مصر يوم 22 أبريل المقبل، وقال عبدالغفار إنّ هذا المؤتمر يأتي في أوضاع تعيشها دولنا العربية خاصة ما يعانيه أهلنا في غزة والإعلام له دور مهم خلال هذه الفترة، وأن الأكاديمية ستظل سندًا لوسائل الإعلام.

كأس العالم في البرمجيات

وتابع بأنّ الأكاديمية ستنظم كأس العالم في البرمجيات لشباب مصر وللأمة العريية وللعالم كله في الفترة من 15 إلى 18 أبريل، وسيشارك فيه أكثر من 2400 شاب من العالم، وسيكون في الأقصر.

من جهته أكد الدكتور سامي طايع، مستشار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أنّنا نعيش مرحلة غير مسبوقة ولدينا مرحلة زخم إعلامي أو تسونامي معلوماتي.

تعليم النشء كيفية التعامل مع وسائل الإعلام

وأوضح طايع، أن كل هذه الأوضاع دفعت دول الاتحاد الأوروبي لدق ناقوس الخطر على الشباب الصغار، فناشدوا «يونيسكو» لعمل تربية إعلامية لتعليم النشء لكيفية للتعامل مع وسائل الإعلام بشكل صحي.