عضو بـ«الشيوخ»: مصر حريصة على تقديم كل الدعم للفلسطينيين

أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، اليوم، والذي تناول تطورات الوضع داخل قطاع غزة، والجهود المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار.

مصر حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي

وقالت عفيفي، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مصر حريصة على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى الأعزل وسط صمت دولي مستمر.

وأشارت النائبة إلى أهمية دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لإغاثة المنكوبين، سواء بالطريق البري أو من خلال الإسقاط الجوي.

وقالت: الوضع الإنساني والصحي داخل قطاع غزة كارثي، وهناك تقارير دولية تشير إلى تعرض أهالي غزة للمجاعة بهدف ترك أراضيهم والانسحاب منها.

خطورة تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بقطع الدعم عن وكالة الأونروا

وأوضحت النائبة ريهام عفيفي إلى خطورة تلويح الولايات المتحدة الأمريكية بقطع الدعم عن وكالة الأونروا، في ظل سياسة العقاب والترويع للفلسطينيين الأبرياء، لافتة إلى إعلان القيادة السياسية مرارا وتكرارارفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومخاطر ذلك على استمرار الوضع السيئ داخل قطاع غزة.

وناشدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الحرب وحماية المدنيين داخل قطاع غزة من القصف المستهدف.