أمين عام الأمم المتحدة: نعمل بجد لضمان دعم المانحين لـ«أونروا»

قال الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنّ الانقسامات الجيوسياسية تصعب على مجلس الأمن اعتماد قرارات ذات معنى، مشيرًا إلى أنَّ القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن لا يتمّ احترامها.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته بمؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية سامح شكري ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «يوجد الكثير أمامنا فيما يتعلق بدخول مساعدات كبيرة في قطاع غزة ولذلك يجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل».

وتابع: «بالنسبة إلى أونروا، فإننا نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين لها وهذا هو العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وفي الوقت نفسه كنا واضحين جدا وأجرينا تحقيقا مازال جاريا لرصد أي مجال من مجالات عدم الالتزام ونريد أن تكون أونروا قائمة بشكل كامل على قيم هيئات الأمم المتحدة ونجري مراجعة من أجل تحسين قدرة أونروا واحترام قيم الأمم المتحدة بشكل كامل، فهي تلعب دورًا حيويًا ويجب تقدير كل أفراد طاقم عملهم في غزة، فقد قتل الكثير منهم وهذا يجب أن يحظى باحترام الجميع».