سامح شكري: كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إنَّ كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسؤولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.