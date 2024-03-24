سامح شكري: كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة
كتب:
يارا أشرف
01:40 م | الأحد 24 مارس 2024
السفير سامح شكري وزير الخارجية
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إنَّ كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسؤولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.