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دراما المتحدة

ملك الأردن يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

كتب:

منى صلاح
03:07 م | الأحد 24 مارس 2024
ملك الأردن

ملك الأردن

حذَّر ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وتداعياته على تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأها العاجل: «ملك الأردن يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وتداعياته على تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة».

كما أكد ملك الأردن، في اتصال هاتفي بالرئيس الفرنسي، على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، حسبما أفادت القناة.

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