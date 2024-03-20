بسبب حرب غزة.. قرار كندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يثير أزمة مع تل أبيب

خرجت دولة كندا قبل ساعات تعلن أنها ستوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، عقب موافقة البرلمان الكندي بشأن اقتراح مرتبط بتعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام، وفقا لما قالته «سكاي نيوز» نقلا عن صحيفة «تورونتو ستار» الكندية المحلية؛ ليعقبه رد فوري من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي التي أظهرت غضبها من الأمر.

تفاصيل قرار كندا

وحول تفاصيل القرار، خرجت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، وقالت إن خطوة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حقيقي ولن تكون رمزية فقط، وتأكيدا على ذلك فمنذ اندلاع الحرب في غزة، لم ترسل الدولة الكندية إلى إسرائيل سوى شحنات عسكرية وصفتها بأنها غير فتاكة، مثل معدات الاتصالات.

وجاء ذلك القرار بشكل رسمي بعد أيام وجيزة، من خروج مصدر حكومي كندي رفض ذكر اسمه، قال إن دولته أوقفت كافة صادرتها العسكرية بالفعل منذ مطلع العام الحالي بعد تطور ما يحدث في قطاع غزة.

رد دولة الاحتلال

وفور صدور الإعلان بشكل رسمي، خرجت دولة الاحتلال الإسرائيلي ترد على قرار كندا المرتبط بإيقاف صادرات الأسلحة، وذلك عن طريق انتقاد يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، للأمر؛ إذ قال في بيان نشرته الصحف الإسرائيلية: «أنا آسف لأن حكومة كندا تتخذ هذه الخطوة التي تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، التاريخ سيحكم على أفعال كندا الحالية بقسوة».

ويأتي اقتراح وقف صادرات الأسلحة من كندا إلى إسرائيل جزءا من تصويت أكبر يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة الكنديةن بحسب «روسيا اليوم».

وتعد دولة الاحتلال الإسرائيلي من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.