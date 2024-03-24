برلماني: تنفيذ الحكومة مخرجات الحوار الوطني تعد بداية جديدة لمستقبل أفضل

أكد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول جميع الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تم تناولها على طاولة الحوار الوطني، تعد بداية جديدة لمصر لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التكامل والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات وتنفيذها على أرض الواقع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الملفات وجدية من قبل الجميع للخروج من الأوضاع الحالية، وبالفعل هناك انفراجة كبيرة في مختلف القطاعات.

التزام سياسي من جانب الحكومة

وأشار إلى أن الهدف من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تعتبر ثمار مناقشات طويلة استمع فيها مجلس الأمناء لكافة المقترحات والرؤى والأفكار بمختلف الأيدلوجيات، تحت راية واحدة وهي المصلحة العامة للدولة المصرية والمواطن المصري.

وتابع عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة لتنفيذ التوصيات هو التزام سياسي من جانبها أمام الرئيس والشعب المصري، ما يعود بالنفع على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح إليها المصريون جميعا.