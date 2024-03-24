برنامج «حياة كريمة» يهدي محلا مدفوع الإيجار لمدة عام لطفلين شقيقين

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» على شاشة dmc، بالأخويين الطفلين محمد وياسين رفقة والدتهما المريضة، واللذان ظهرا في حلقة أمس وهما يبيعان بضائع في الشارع من أجل التكفل بمصروفات البيت وقيمة إيجاره فضلا عن توفير أدوية وعلاجات لوالدتهما.

حديث الإعلامي أيمن مصطفى مع الأم

ووجه الإعلامي أيمن مصطفى، حديثه للأم: «أنت مخلفة رجالة يا حجة، ومصر كلها تدعي لهما وتسلم عليهما»، فترد الآخيرة: «الحمد لله ربنا يبارك لي فيهم يارب، ويخليهم ليا».

وعن آخر تطورات الحالة الصحية لها، أضافت: «الحمد لله، خدت العلاج وفيه تحسن الحمد لله، ولا ينقصني أي شئ في العلاج»، مشيرة إلى أن أولادها بالنسبة إليها علاجها.

إهداء محل للأسرة

وأهدى الإعلامي أيمن مصطفى، لتلك الأسرة محل مدفوع إيجاره لمدة عام، باسم «محمد وياسين» من مؤسسة حياة كريمة، قائلا: «إحنا مش عايزينكم تلفو في الشوارع أقعدوا بيعوا بضاعتكم هنا في المحل وأعملوا زباين».