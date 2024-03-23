«حياة كريمة» تنظم حفل إفطار جماعي لـ500 شخص بالإسماعيلية ضمن قوافل السعادة

نظمت مؤسسة حياة كريمة، قافلة السعادة بمحافظة الإسماعيلية بالشراكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الثقافة.

قوافل السعادة لحياة كريمة

وأوضحت حياة كريمة في بيان، أن قوافل السعادة تستهدف نشر البهجة والسعادة على وشوش الأطفال، وتتضمن ورش عمل وأنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، موضحة أن سيارة قافلة السعادة المتنقلة تجوب المحافظات، لتقدم التوعية بشكل ترفيهي للكبار والأطفال، ورسم على وجوه الأطفال، وتوزيع هدايا وألعاب تعليمية.

إفطار جماعي لـ500 شخص

وأضافت المؤسسة أن قوافل السعادة، تتضمن أنشطة توعوية بمخاطر التدخين والإدمان، وأنشطة ترفيهية من وزارة الثقافة، مشيرة إلى عقد إفطار جماعي لـ 500 شخص، ليكون بذلك إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة القافلة 1850 شخصا، مؤكدة استمرار قوافل السعادة لنشر البهجة في محافظات أخرى على مدار الأيام المقبلة.