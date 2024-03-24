«حياة كريمة»: قوافل السعادة تجوب 18 محافظة خلال شهر رمضان

قالت هند جلال مدير إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن قوافل السعادة انطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة في 20 مارس الجاري.

المحطة الخامسة من قوافل السعادة

وأضافت هند جلال في تصريح لـ«الوطن»، أن المحطة الخامسة من قوافل السعادة انطلقت اليوم من حي الأسمرات بمحافظة القاهرة، ضمن الـ18 محطة المُخطط أن تجوبها القوافل خلال شهر رمضان.

وأوضحت مدير إدارة التوعية بحياة كريمة، أن قوافل السعادة مٌستمرة، ضمن الخطة السنوية للمؤسسة، لافتة إلى تنظيم حفل إفطار جماعي لـ 1000 شخص من أهالي الأسمرات، وتقديم عدد من الفقرات التوعوية، الدينية والثقافية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتابعت أن سيارة السعادة ستجوب حي الأسمرات لتوزيع بعض الهدايا التعليمية على الأطفال لتنمية قدراتهم العقلية، مُوضحة أن قوافل السعادة أقامت فعاليتها في خمس محافظات حتى الآن هي القليوبية والفيوم، الجيزة. والإسماعيلية، والقاهرة، على أن تصل قوافل السعادة محطتها السادسة غدا في محافظة الغربية.