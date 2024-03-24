رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تعطيل الدراسة في معظم المحافظات العراقية غدًا بسبب الأمطار

كتب:

شريف سليمان
07:58 م | الأحد 24 مارس 2024
المدارس في العراق

المدارس في العراق

أعلنت أغلب المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي غدا بسبب الأمطار، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

اقرأ المزيد:

في العراق.. محافظ البصرة يقرر غلق المدارس والجامعات لمنتصف مارس

عاجل .. تعطيل الدراسة في العراق بسبب سوء الأحوال الجوية

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع النجف في العراق وتعطل الدراسة «صور»

مع انتشار كورونا.. العراق تعطل الدوام في المدارس والجامعات
بقلم شريف سليمان