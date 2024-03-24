تعطيل الدراسة في معظم المحافظات العراقية غدًا بسبب الأمطار كتب: شريف سليمان 07:58 م | الأحد 24 مارس 2024 المدارس في العراق أعلنت أغلب المحافظات العراقية تعطيل الدوام الرسمي غدا بسبب الأمطار، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: في العراق.. محافظ البصرة يقرر غلق المدارس والجامعات لمنتصف مارس عاجل .. تعطيل الدراسة في العراق بسبب سوء الأحوال الجوية الأمطار الغزيرة تغرق شوارع النجف في العراق وتعطل الدراسة «صور» مع انتشار كورونا.. العراق تعطل الدوام في المدارس والجامعات المدارس في العراق الدراسة في العراق العراق الأمطار بقلم شريف سليمان