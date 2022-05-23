عاجل .. تعطيل الدراسة في العراق بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت السلطات في بغداد تعطيل الدراسة في العراق بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي ضربت البلاد ومن المتوقع أن تنتهى مساء اليوم، إذ وصل مدى الرؤية إلى 400 م، وعلى إثر ذلك قررت السلطات تعطيل الدوام الرسمي وغلق الأجواء ووقف حركة الطيران والعمل بالمطارات.

وفى التفاصيل، أعلن وزير التربية والتعليم العراقي علي الدليمي، تعطيل الدراسة فى العراق بسبب سوء الأحوال الجوية، منوهًا إلى أن تقرر تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم الاثنين، إلى غدا الثلاثاء وبنفس الجدول المعلن.

تأجيل امتحانات الصف السادس الابتدائي

وأوضح وزير التربية والتعليم العراقي، أنَّ تعطيل الدراسة في العراق بسبب عاصفة ترابية تضرب البلاد تسببت في سوء الأحوال الجوية وذلك حرصًا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلبة.

عشرات من حالات الاختناق بسبب سوء الأحوال الجوية

في السياق ذاته، استقبلت المستشفيات العراقية العشرات من حالات الاختناق بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح البلاد، وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية بالبلاد، باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الغبار الكثيفة.

واستقبلت مستشفيات محافظة الأنبار استقبلت 47 حالة اختناق وضيق تنفس بسبب العاصفة الترابية.

كما أعلن مطار بغداد الدولي إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

إغلاق الأجواء بمطار بغداد الدولي

وقالت إدارة مطار بغداد في بيان، «نود أن نوضح لجميع مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار أن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار اليوم بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400»، منوهًا إلى أنَّه سيتمّ إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، أعلنت تعرض البلاد اليوم لعاصفة ترابية جديدة رجحت أن تكون شديدة في أغلب المحافظات، التي تعاني من أزمة العاصفة الترابية على مدار الأيام الماضية.