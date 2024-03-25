5 مكونات سحرية تمنع وجود الصراصير في المنزل.. «مش هتقرب تاني»

في الكثير من البيوت تعاني السيدات من وجود مزعج للصراصير التي تسقط على الطعام وتسبب لهن حالة من الهلع، ويتخلصن من الطعام سريعا، ولمنع اقتراب الصراصير من مطبخك يمكن استخدام مكون سحري موجود في كل منزل يعتمد على مجموعة من البهارات وأوراق النباتات التي تطرد الصراصير نهائيا، وفق موقع «هيلث لاين».

مكون سحري يطرد الصراصير من بيتك

البداية من مسحوق الفلفل الحار والثوم والبصل، وهي مكونات موجودة في كل مطبخ فقط اخلطى كميات مناسبة من مسحوق الفلفل الحار والثوم والبصل البودر وتوجهى إلى أماكن اختباء الصراصير وقومى برش الخليط، هذه المواد سوف تخلصك من تواجدهم على الفور، فقط كوني حذرة إذا كان عندك أطفال أو حيوانات أليفة يمكن أن تصل إلى هذه الأماكن

ورق الغار

أوراق الغار المطحونة تعمل على عدم مرور الصراصير في المكان الذى يوجد فيه رش هذا المسحوق، فهي لا تقتل الصراصير ولكنها تردعها، وسوف تعمل رائحة أوراق الغار على إبعادها تماما.

زيت شجرة الشاي

وزيت شجرة الشاي له فعالية في طرد الصراصير والحشرات الأخرى، ويُعتقد أن خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات تعمل على إزعاج الصراصير وتثبيط نشاطها، ويمكن استخدام زيت شجرة الشاي كمكون في رذاذ الحشرات أو في محلول مخفف لتنظيف المناطق المصابة بوجود الصراصير.

للاستخدام، يمكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع الماء في زجاجة رذاذ، ورش الخليط في المناطق التي تعتبر مسارات الصراصير المحتملة، مثل المطابخ والحمامات والمناطق الرطبة الأخرى، ويجب تجنب رش الزيت مباشرة على الأطعمة أو الأسطح التي تلامسها الأطعمة.

زيت النعناع

يستخدم زيت النعناع في إبعاد الحشرات، إذ إنه قادر على صد كل شيء بداية من بق الفراش إلى البراغيث والعناكب وأيضًا الصراصير، الحقيقة هي أن القليل من زيت النعناع له تأثير فعال في التخلص من الصراصير.

القرفة

تتمتع القرفة برائحة قوية، لكن رائحتها وحدها ليست فعالة مثل أوراق الغار أو زيت النعناع، ومع ذلك، فإن الجمع بين أعواد القرفة الطازجة مع الأعشاب والتوابل العطرية الأخرى قد يبعد الصراصير عن مطبخك.