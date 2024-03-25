«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يواصل الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة بالكامل

انتقدت «الخارجية الفلسطينية» إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحل العسكري في غزة، مؤكدة أن «هذا الإصرار يكشف حقيقة أهدافه الخاصة بتدمير القطاع».

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن «الخارجية الفلسطينية» تأكيدها أن «نتنياهو يواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية، وتعميق مظاهر الإبادة، والتدمير الكامل بقطاع غزة، وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة».