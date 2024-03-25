رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يواصل الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة بالكامل

كتب:

هانى حسن
10:25 ص | الإثنين 25 مارس 2024
قصف إسرائيلي على أحد أحياء غزة- أرشيفية

قصف إسرائيلي على أحد أحياء غزة- أرشيفية

انتقدت «الخارجية الفلسطينية» إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحل العسكري في غزة، مؤكدة أن «هذا الإصرار يكشف حقيقة أهدافه الخاصة بتدمير القطاع».

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن «الخارجية الفلسطينية» تأكيدها أن «نتنياهو يواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية، وتعميق مظاهر الإبادة، والتدمير الكامل بقطاع غزة، وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة».

اقرأ المزيد:

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مدينة حمد في غزة

نتنياهو: سندخل رفح الفلسطينية ولا يمكن هزيمة الشر بتركه وحده هناك

«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يواصل ارتكاب مزيد من الجرائم الجماعية في غزة

رغم الرفض الأمريكي والأوروبي.. نتنياهو مصمم على خطته تجاه رفح الفلسطينية
بقلم هانى حسن