«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يواصل ارتكاب مزيد من الجرائم الجماعية في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواصل ارتكاب مزيد من المجازر الجماعية وتعميق مظاهر الإبادة، وتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، في نبأ عاجل، نقلاً عن «الخارجية الفلسطينية»، بأنَّ إصرار نتنياهو على الحل العسكري في غزة يكشف حقيقة أهدافه في تدمير القطاع.