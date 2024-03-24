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«الخارجية الفلسطينية»: نتنياهو يواصل ارتكاب مزيد من الجرائم الجماعية في غزة

كتب:

منى صلاح
02:49 م | الأحد 24 مارس 2024
الخارجية الفلسطينية- ارشيفية

الخارجية الفلسطينية- ارشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يواصل ارتكاب مزيد من المجازر الجماعية وتعميق مظاهر الإبادة، وتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة، في نبأ عاجل، نقلاً عن «الخارجية الفلسطينية»، بأنَّ إصرار نتنياهو على الحل العسكري في غزة يكشف حقيقة أهدافه في تدمير القطاع.

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بقلم منى صلاح