«الخارجية الفلسطينية»: المواقف الدولية لا ترتقي لما يحدث في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها صباح اليوم، إنّ الإبادة حقيقية والتهجير قادم في الوقت الذي لا ترتقي المواقف الدولية الشكلية لمستوى حرب الإبادة.

جعجعة دولية لا تساعد الفلسطينيين

وأوضحت الوزارة، أنّ التضامن الدولي معنوي في ظل جعجعة دولية لا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي سياق موازٍ أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين، أن توقف دخول المساعدات للآلاف في شمالي غزة منذ يومين لعدم تسهيل الوصول الآمن.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 فيما ارتفع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 31 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط دعوات دولية وإقليمية للعمل على وقف إطلاق النار بوساطات مصرية أمريكية قطرية في ظل أجواء الجوع والقتل المنتشرة في غزة.