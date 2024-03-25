محافظة القليوبية تحتفل بعيد الأم: رمز التضحية وشمس تنير الحياة

احتفلت محافظة القليوبية بعيد الأم، في احتفالية مميزة وفي أجواء من السعادة والبهجة، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية؛ لتكريم عدد من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

تكريم الأمهات المثاليات

تضمنت الاحتفالية، التي أقيمت في قاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، فقرات فنية نالت إعجاب الحضور، كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات؛ تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وبناء المجتمع.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثمّ كلمة ترحيب من إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، أكد فيها أهمية دور الأم في حياة كل فرد، واصفًا إياها بأنها «الشمس التي تنير حياتنا والقلب الذي ينبض بالحنان والعطاء».

تضحيات الأمهات وحرصهن على تربية أطفالهن

بعد ذلك، ألقى محافظ القليوبية، كلمة أشاد فيها بتضحيات الأمهات وحرصهن على تربية أطفالهن على حب الوطن والانتماء، مؤكدًا أن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي التي تربي الأجيال وتصنع المستقبل: إننا اليوم نحتفل بعيد الأم تقديرًا لدورها العظيم في بناء المجتمع.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية على دعم الأسرة، مشيرًا إلى مبادرات رئاسية مختلفة، منها دعم صحة المرأة ودعم المرأة المعيلة، وتنمية الأسرة المصرية.

وتخلل الحفل فقرة شعرية ألقتها الطالبة حبيبة محمد أنور البطاوي، بمدرسة طوخ الثانوية بنات، تضمنت دور الأم في رعاية وتربية أبنائها، وضربها أروع الأمثلة في العطاء.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات من مختلف مدن ومراكز المحافظة، ومنحهُن شهادات تقدير وهدايا رمزية؛ تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وبناء المجتمع.

وعبّرت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التكريم، مؤكدات أهمية دور الأسرة في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سليمة.

وبهذه المناسبة، تقدم محافظة القليوبية أسمى آيات التهنئة إلى جميع الأمهات في مصر والعالم العربي، وتقدر تضحياتهن وعطائهن الذي لا ينضب، وتتوجه بالشكر إلى الجمعيات المشاركة في التكريم، وهم هيئة الشبان العالمية ببنها، وجمعية النادي الاجتماعي ببنها، وجمعية النور بالعبور، ومؤسسة القلوب الرحيمة بالعبور.

حضر الاحتفالية كلا من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء عبد الفتاح القصاص، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور حسن، السكرتير العام المساعد، وإمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيمان السيد، وكيل وزارة القوى العاملة، ومصطفى فرج، الممثل القانوني لمدارس الشبان العالمية.