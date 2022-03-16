محافظ القليوبية يكرم عدداً من أمهات الشهداء باحتفالية «عيد الأم»

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، احتفالية المحافظة بعيد الأم والمرأة المصرية، التي أقيمت بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي يوسف أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة، ومصطفى عبد الحميد، الممثل القانوني لمدرسة «الشبان العالمية» بمدينة بنها.

فقرات فنية لطلبة وطالبات مدرسة الشبان

بدأت الاحتفالية، التي أُقيمت بمناسبة عيد الأم، ويوم المرأة المصرية، ويوم الشهيد، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تبع ذلك عدد من الفقرات الشعرية والفنية، قدمها طلبة وطالبات مدرسة «الشبان العالمية»، لإدخال البهجة والفرحة على الأمهات وحضور الاحتفالية.

تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته بمشاركته في الاحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، مؤكداً أن الاحتفالية تأتي تكريماً لجهود كل الأمهات اللاتي أدين دورهن، وتحدين الواقع، وضحين من أجل أولادهن، لإبراز قيم العطاء والوفاء، مشيراً إلى قدرة الأم المصرية على تحمل الضغوط والأعباء، بل والتغلب عليها، مؤكداً أنها «رمز التضحية والعطاء».

وفي نهاية الحفل، قام محافظ القليوبية بتكريم عدد 23 من أمهات الشهداء، وعدداً من الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة، والأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن من قبل مديرية التضامن الاجتماعي، تقديراً لدورهن الرائد، ولما يقمن به من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء المجتمع.