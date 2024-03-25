«التخطيط» و«الصحة» تناقشان خطة 2024-2025 الاستثمارية لتحسين مؤشرات الإتاحة

ناقشت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي 2024 - 2025، وحضر الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد كمالي، نائب الوزيرة، ومن وزارة الصحة محمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشؤون المالية والإدارية.

تحسين جودة الخدمات

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط أنّ خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أنّ توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.

الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع

وأوضحت السعيد أنّ الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنّ توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من المقومات الأساسية لبناء الإنسان المصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع الـمواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.