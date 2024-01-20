تعيينات وزارة التخطيط.. تعرف على نوعية الوظائف القيادية المطلوبة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية من المجموعة النوعية للوظائف القيادية.

وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي: «مدير عام الإدارة العامة لإعداد الخطة الاستثمارية - مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الخطة الاستثمارية - مدير عام الإدارة العامة للتجارة والصناعة والسياحة - مدير عام الإدارة العامة للزراعة والري - مدير عام الإدارة العامة للإسكان والمرافق - مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني - مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر - مدير عام الإدارة العامة لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل سوق العمل - مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا - مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية - مدير عام الإدارة العامة للأمن».

المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وحددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

- السيرة الذاتية

- بيان حالة وظيفية معتمد مبينًا به التدرج الوظيفي والتأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية وتقارير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة والجزاءات إن وجدت «لموظفي الجهاز الإداري للدولة».

- بيان عن أبرز الإنجازات والاسهامات السابقة والاقتراحات لتطوير الإدارة العامة المعنية.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية.

- المؤهل العلمي.

- صورة الشهادة العسكرية «للذكور».

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

لن تقبل طلبات الوظائف غير المستوفاة

وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه لن تقبل الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو بعد الميعاد الخاص بنهاية التقديم، لافتا إلى أنه تقدم الطلبات والمستندات مستوفاة وتسلم باليد للمشرف على الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالوزارة.