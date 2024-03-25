مدبولي: الاتفاق مع صندوق النقد يؤكد قدرة اقتصاد مصر على تجاوز التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز فعالية الاقتصاد الوطني بما يتسم مع المعايير الاقتصادية العالمية، نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ووقعت بشأنه اتفاقًا على مستوى الخبراء، مشيرًا إلى أنّ الاتفاق بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأنّ الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم، مع وفد من أعضاء لجنة السُبل والموارد بمجلس النواب الأمريكي، يضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة جيسون سميث، رئيس اللجنة، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والسفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، والسفير الدكتور حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وعدد من مسئولي السفارة الأمريكية في القاهرة.

وتطرق رئيس الوزراء في الوقت ذاته، إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص.

واستعرض مدبولي، المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، مؤكدًا أنّها تستهدف وضع أسس لحياة أفضل للشعب المصري، وإيجاد فرص عمل، خاصة للشباب، وتطوير البنية الأساسية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمارات.