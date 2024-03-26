رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أسعار عملات البريكس مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 26-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
03:00 ص | الثلاثاء 26 مارس 2024
عملات دول البريكس

عملات دول البريكس

سجلت أسعارعملات دول البريكس، استقرارًا أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26-3-2024.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر صرف عملات دول البريكس، وفق آخر تحديث لموقع للبنك المركزي المصري.

أسعار عملات البريكس أمام الجنيه 

وسجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 12.62 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري

سجل اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري، 6.50 جنيه للشراء، و6.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

سجل الجنيه المصري 1.64 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.51 روبية.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي إلى 3.38 بير، في تعاملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024.

سعر الريال البرازيلي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري، نحو 8.25 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر الراند الجنوب إفريقي أمام الجنيه المصري

سجل سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري، 3.62 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

بلغ سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 13.31 بيزو.

اقرأ المزيد:

أسعار عملات البريكس مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 25-3-2024

تراجع عملات البريكس أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 20-3-2024

أسعار عملات البريكس مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في البنوك

سعر الجنيه المصري مقابل عملات دول البريكس

سعر الجنيه المصري مقابل عملات دول البريكس اليوم الأربعاء 13 -3-2024
بقلم شوشة عبدالواحد