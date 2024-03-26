ألعب في الأهلي حاليا (ببلاش).. كهربا يفجر مفاجآت مثيرة في رحيله عن الزمالك.. عاجل

كشف محمود عبد المنعم «كهربا» نجم النادي الأهلي، عن كواليس جديدة بشأن رحيله عن الزمالك قبل انضمامه لصفوف المارد الأحمر.

كهربا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك وحقيقة عرض بيراميدز قبل الانضمام للأهلي وفي تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس، قال كهربا: «جددت عقدي مع الزمالك في 2016 والنادي لم يوثق التعاقد في فترة السماح اللي هي 30 يوم، واستنى لـ 2018 ووثق العقد في اتحاد الكرة بمساعدة من مجدي عبد الغني رئيس لجنة شؤون اللاعبين آنذاك، وأحمد مجاهد اللجنة الثلاثية حينها».

وتابع: «العقد الذي اتوثق في 2018 كان لونه هو لون العقود اللي مضيت عليه في 2016».

وأضاف: «الفيفا قال إن عقدي الجديد مع الزمالك سليم وده مش صح وكان يجب أن يشهد في هذا الأمر كل من مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد لكنهما لم يفعلا ذلك».

واستمر: «أزمتي مع الزمالك بدأت من وقت تجديد عقدي وطلبت وقتها أخد 20 مليون جنيه في الموسم وفقا لمتوسط العقود في النادي وقتها، لكن النادي كان عرضه 12 مليون فقط، ومشيت بعد نهاية عقدي وقبل 3 مباريات من نهاية الموسم».

وأشار: «أنا أهلاوي والكل عارف ده، وأنا في الزمالك كان اللاعبين ينادوني يا أهلاوي على سبيل المزاح».

وأكمل: «قبل نهائي القرن شيكابالا بعتلي رسالة على «سناب شات» بس أنا كنت مسحت التطبيق فشيكابالا ظن أنني عملتله حظر له، وبعدها حذفني من تطبيق إنستجرام».

وكشف: «حاليًا مفيش أي تواصل بيني وبين شيكابالا وحتى لما نكون في مكان واحد كل منا يذهب في طريق بعيدا عن الآخر حتى لا نتقابل».

وزاد: «لولا رئيس الأهلي لكنت بطلت كورة واتخذت هذا القرار بالفعل ولكن بمساعدته هو الأول وعيلتي ووكيلي قررت التراجع عن قراري والحمد لله الأزمة انتهت».

واستمر: «طلبت من الزمالك 20 مليون ولكن أنا ألعب في الأهلي حاليا (ببلاش) لأنه النادي الأهلي، وبالفعل أن أعتبر الآن أنني ألعب دون مقابل في الأهلي».

واختتم تصريحاته بمفاجأة: «بعد رجوعي لمصر بيراميدز تواصل معي عن طريق ممدوح عيد وقالي عايزينك في بيراميدز وكنت قريبا من الانضمام للنادي وعرضوا أكثر من 30 مليون في الموسم وبس في اليوم التاني أحمد يحيى وكيلي كان اتفق مع الأهلي وأخبرته بموافقتي».