انطلاق برنامج دكتوراه اللغة الإنجليزية في الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية

أعلنت كلية اللغة والإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء، موافقة لجنة قطاع الآداب في المجلس الأعلى للجامعات المصرية، على اعتماد اللائحة وبدء الدراسة في برنامج الدكتوراه في اللغة الإنجليزية للأغراض المتخصصة، وذلك في المقر الرئيسي في الإسكندرية.

يأتي البرنامج تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج ـ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة عبير رفقي ـ عميدة كلية اللغة والإعلام، وإشراف الدكتورة إيناس حسين - وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي في الإسكندرية.

الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط

ووفقًا لبيان الكلية اليوم، فإن البرنامج يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط؛ حيث يساهم في تلبية احتياجات الحاصلين على ماجستير «اللغة الإنجليزية للأغراض المتخصصة» والماجستير في تخصص تدريس اللغة الإنجليزية «TEFL-TESOL أو اللغويات ـ اللغويات التطبيقية» ويرغبون في الحصول على درجة الدكتوراه.

يمكن البرنامج الدارسين من الحصول على درجة الدكتوراه في إحدى مجالات التخصص وهي: «التدريس في العصر الرقمي، وأساليب التقويم والاختبارات، وتصميم المناهج، وتقييم البرامج، وعلم نفس المتعلم، وطرق التدريس، والعلاقة بين البراجماتية والتدريس، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الإلكتروني».

هدف برنامج الدكتوراه

ويهدف البرنامج إلى تأهيل مُدرسي اللغة الإنجليزية، والهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين بالجامعات المصرية والأجنبية، حيث ينتهي بإعداد رسالة بحثية في أي من مجالات التخصص؛ للحصول على درجة الدكتوراه في ذلك المجال الحديث والمتطور.