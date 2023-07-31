مع ظهور نتيجة الثانوية العامة يرغب الطلاب في معرفة مصاريف الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لعام 2023 - 2024، ما تقدمه «الوطن» لطلاب الشهادة الثانوية في إطار دورها الخدمي، بعد أن أتيحت نتيجة الثانوية على موقعها الإلكتروني، مع كل ما تحتاج معرفته من التخصصات والتنسيق وشروط الالتحاق لمن يرغب في الالتحاق بها.

مصاريف الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لعام 2023 - 2024

وحصلت الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية على اعتماد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وكذلك نقابة التجاريين في مصر، بحسب موقعها الرسمي.

وبالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يجرى إبلاغ طالب الثانوية العامة بالمصروفات الدراسية من خلال شئون الطلاب وقت التسجيل، بعد مراجعة الأوراق الخاصة بالتقديم واستيفاء الشروط، وفي حالة القبول يمنح الطالب كود للسداد المصروفات.

الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا

- رسوم التحاق وهوية 50 دولارا تدفع مرة واحدة فقط، أي ما يعادل نحو 1600 جنيه.

- رسوم تسجيل واستخدام مرافق تعليمية 150 دولارا تدفع كل فصل، أي ما يعادل نحو 4700 جنيه.

- رسوم برنامج الماجستير 12 مادة 4200 دولار موزعة على الفصول الدراسية أي 5400 دولار، أي ما يعادل 167 ألف جنيه على مدار السنة.

- رسوم شهادة التخرج وكشف العالمات 125 دولارا عند التخرج، أي ما يعادل نحو 3900 جنيه.

- رسوم الامتحان الشامل 100 دولار عند التخرج خاص بطلبة الماجستير، أي ما يعادل 3 آلاف جنيه.

- رسوم المادة الاستدراكية إن وجدت 200 دولار، أي ما يعادل 6 آلاف جنيه.

تخصصات الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لعام 2023 - 2024

- برنامج الماجستير في إدارة الأعمال باللغة العربية.

- برنامج الماجستير في إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية.

- برنامج الماجستير في الإدارة المالية.

- برنامج الماجستير في المحاسبة.

- برنامج الماجستير في المصارف.

- برنامج الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية.

تنسيق الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لعام 2023 - 2024

شروط القبول والتسجيل:

يشترط للقبول في تخصصات برنامج الماجستير في قسم العلوم الإدارية أن يكون المتقدم حاصلا على:

- درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل من الكليات التالية : التجارة والاقتصاد، العلوم الإدارية والمالية والمصرفية ، العلوم الإدارية أو درجة البكالوريوس من أي كلية أخرى شريطة اختيار المقررات الاستدراكية التي تحددها الأكاديمية.

- درجة الدبلوم العالي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بمعدل 75% على الأقل وأن لا يكون معدل الطالب مقبول في البكالوريوس.

- يشترط للقبول في تخصصات برنامج الماجستير في قسم العلوم المالية والمصرفية أن يكون المتقدم حاصلا على:

درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل من الكليات التالية: التجارة والاقتصاد، العلوم الإدارية والمالية والمصرفية، العلوم الإدارية.

- درجة الدبلوم العالي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بمعدل 75% على الأقل، وأن لا يكون معدل الطالب مقبول في البكالوريوس.

يشترط للقبول في برامج الماجستير في نظم المعلومات الحاسوبية أن يكون المتقدم حاصلا على:

- درجة البكالوريوس بتقدير جيد على الأقل من الكليات التالية: علوم الحاسوب، أنظمة الحاسوب، هندسة الحواسيب أو تكنولوجيا المعلومات، العلوم (رياضيات/حاسوب)، مع استيفاء المقررات الاستدراكية إن وجدت.

- درجة الدبلوم العالي من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في نظم المعلومات الحاسوبية بمعدل 75 % على الأقل، وأن لا يكون معدل الطالب مقبول في البكالوريوس.

الوثائق المطلوبة للالتحاق بـ الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

- صورة طبق الأصل لوثيقة التخرج بعد تعميد الأصل أو معادلته من التعليم العالي.

- صورة طبق الأصل للسجل الأكاديمي بعد تعميد الأصل أو معادلته من التعليم العالي.

- صورة من الهوية الشخصية «البطاقة الشخصية أو جواز السفر».

- صور شخصية 4*6 عدد (3).

الوثائق المطلوبة للحصول على الدراسات العليا

- صورة طبق الأصل لوثيقة التخرج بعد تعميد الأصل أو معادلته من التعليم العالي.

- صورة طبق الأصل للسجل األكاديمي بعد تعميد الأصل أو معادلته من التعليم العالي.

- صورة جواز السفر أو صورة البطاقة الشخصية.

- صور شخصية عدد 3.

- حصول الطالب على «480» درجة في التوفل للغة الإنجليزية، أو أي شهادة كفاءة باللغة الإنجليزية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.