«المؤتمر» يرحب بقرار وقف إطلاق النار في غزة: يجب إلزام إسرائيل بتطبيقه

رحب الربان عمر المختار ضميدة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وتوفير الأجواء اللازمة ليتحول إلى وقف دائم، وذلك للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

«المؤتمر» يدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار

وفي بيان صحفي، دعا حزب المؤتمر المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على إسرائيل، للالتزام بقرار مجلس الأمن، خاصة أن التدهور الإنساني داخل القطاع وصل إلى أشد مستويات التدهور، وتعرض الفلسطينيين المحاصرين لشبح المجاعة.

تأخر خطوة وقف إطلاق النار

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار علي غزة خطوة متأخرة لكن مهمة، على طريق تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن عدم تنفيذ إسرائيل للقرار سيكون له آثار سلبية على مصداقية المجتمع الدولي.

إشادة بدعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم للقضية الفلسطينية، بهدف الوصول إلى حل الدولتين، بالإضافة للوقوف بجانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.