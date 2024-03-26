«مصر أكتوبر» يثمّن قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية صدور قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبحث عن مسار سياسي بعيدا عن العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الكثير من أرواح المدنيين العزل في قطاع غزة.

قرار مجلس الأمن

وأوضحت «مديح» في تصريحات اليوم، أنّ امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت على مشروع القرار بمثابة موافقة عليه، ما يعد تحولا إيجابيا كبيرا في الموقف الأمريكي تجاه الأوضاع في غزة.

دعم القضية الفلسطينية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أنّ مصر نجحت في حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية الفلسطينية، وتغيير وجهة نظر كثير من الدول في الأوضاع داخل غزة، ونجحت في تسليط الضوء في مختلف المحافل الدولية على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل بالقطاع.

وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التدخل للضغط على إسرائيل بدخول القرار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أهمية الوصول لحل عادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967.