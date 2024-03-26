أستاذ تفسير: التعالي على العصاة من أكبر المعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن منهج التعالي على العصاة من أكبر المعاصي، متابعًا: «أنت هنا تقابل معصية بمعصية وقد تقابل معصية بأخرى أكبر».

وأضاف أبو عاصي، خلال حواره ببرنامج «أبواب القرآن» المُذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أنه في القرآن الكريم هناك آية عجيبة قد لا يلتفت إليها الناس وهي «وذروا ظاهر الإثم وباطنه».

النظر لظاهر الإثم

وتابع: «نظرتنا الحالية محصورة غالبًا في ظاهر الإثم، يعني مثلًا شارب الخمر، ننظر إليه أنه يرتكب معصية وهذا ظاهر الإثم وأنت من تلوم عليه وتشنع عليه، قد يكون قلبك ممتلئ بالحقد بالضغينة بالحسد بالكبر بالتعالي فأنت أيضًا مرتكب لمعصية مثله، الفرق بينكما أن هو معصيته ظاهرة وأنت معصيتك باطنة».