احذر أن تكون منهم.. أستاذ بالأزهر يكشف عن صفات أهل المعاصي

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الله- عز وجل- ينجي العبد من المعصية، لافتًا إلى أنه لا يجب على العبد ألا يغتر بهذا، لأن من وفقه إلى النجاة من المعصية هو الله- سبحانه وتعالى.

آداب التوبة

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامَج «مع الناس»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «يمكن أن تدعي أنك تبت ووفقت إلى التوبة، لكن لا توفق بعد ذلك، لأن الله سبحانه، هو من يتوب على العبد».

وأضاف: «أهل المعاصي، هم من هانوا على الله- عز وجل- فعصوا، ولو كان لهم قدر عند الله- سبحانه وتعالى- لعصمهم، لازم الواحد لمّا يقصد طريق التوبة يناجي ربه أن يوفقه، ولا يغتر بنفسه».

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