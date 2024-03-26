صافرات الإنذار تدوي في كييف وأوديسا كتب: أحمد العانوسي 08:31 م | الثلاثاء 26 مارس 2024 أوكرانيا - أرشيفية أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن صافرات الإنذار الجوي تدوي في منطقتي كييف وأوديسا بأوكرانيا، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: خبير سياسي: أوكرانيا تحولت إلى مكان يتوافد عليه كل من يكره روسيا روسيا توجّه ضربات على منشآت أمنية في أوكرانيا مجلس الأمن الروسي: تورط أوكرانيا في هجوم موسكو «أمر محتمل» رويترز: روسيا تسقط 11 طائرة دون طيار أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة روستوف متخصصة في العلاقات الدولية: الغرب متورط مع أوكرانيا في حادث «كروكوس سيتي» أوكرانيا روسيا كييف أوديسا بقلم أحمد العانوسي