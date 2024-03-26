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دراما المتحدة

صافرات الإنذار تدوي في كييف وأوديسا

كتب:

أحمد العانوسي
08:31 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
أوكرانيا - أرشيفية

أوكرانيا - أرشيفية

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن صافرات الإنذار الجوي تدوي في منطقتي كييف وأوديسا بأوكرانيا، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

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