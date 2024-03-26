رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

خبير سياسي: أوكرانيا تحولت إلى مكان يتوافد عليه كل من يكره روسيا

كتب:

حسن سمير
05:24 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الدكتور آصف ملحم خبير الشؤون الروسية

الدكتور آصف ملحم خبير الشؤون الروسية

قال الدكتور آصف ملحم، خبير الشؤون الروسية، إن الدوائر الإعلامية الغربية هي من روجت بمسؤولية داعش عن الهجوم الإرهابي في موسكو، والهدف من ذلك هو تضليل الرأي العام العالمي ليس أكثر

وأضاف «ملحم»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه عملية إرهابية "غبية"، حيث أن العمليات التي يقوم بها داعش إما يكونون انتحاريين أو يأخذون رهائن معهم، ولا يمكن لشخص فيه ذرة عقل أن يهرب من موسكو هذه المسافة كلها ولا يعتقد أن أجهزة الأمن تتبعه، فعلى الأقل يأخذ معه رهائن ليحمي نفسه حتى يصل الحدود.

تدريبات وتكتيكات تنظيم داعش

وأشار إلى أن تدريبات وتكتيكات داعش أذكى من ذلك بكثير، لذلك لا يمكن بشكل من الأشكال أن يكون داعش هو من قام بالعملية الإرهابية، كما أن طبيعة العملية وإنجازها بحد ذاته يخرج 4 أشخاص من سيارة ويطلقون النار في الساحة العامة ثم يدخلون البناء، يدل بشكل قاطع أنهم لم يتدربوا لفترة طويلة من الزمن.

ولفت أن هذه العملية لا تستغرق من حيث التدريب أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، مرجحا استخدام العامل الديني في هذا الموضوع، إذ تحولت أوكرانيا إلى مكان يتوافد عليه كل من يكره روسيا.

اقرأ المزيد:

«الشعب الجمهوري»: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة نتيجة للجهود المصرية

قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر أول من حذرت من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة

«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بمعاقبة إسرائيل على الإبادة الجماعية في غزة

الطواقم الطبية في غزة تناشد المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة أفرادها

«أونروا»: لدينا أموال كافية لتشغيل عملياتنا في غزة حتى نهاية مايو المقبل
بقلم حسن سمير