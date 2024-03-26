الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مقتل الذراع الأيمن ليحيى السنوار في استهداف جوي

تحت عنوان «سمح بالنشر» على صحيفة معاريف العبرية أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال بشكل رسمي اغتيال نائب الجناح العسكري لحركة حماس، والرجل الثالث في الحركة مروان عيسي، وغازي أبو طعمة، وهو قيادي بارز في الحركة.

رسميًا اغتيال مروان عيسي

وبحسب بيان دانيال هاجاري المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، فقد قتل غازي أبو طعمة، وهو أحد صناع القرار في المجلس العسكري لحركة حماس، وهو أحد المخططين لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف إن اغتيال مروان عيسي نائب محمد الضيف ورقم 3 في قيادة حركة حماس في قطاع غزة، بعد أن نفذ طيران الاحتلال غارات جوية في مخيم النصيرات في وسط القطاع.

وقد صاحب عمليات الاغتيال انقطاع كامل في الانترنت والاتصالات في القطاع.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت قد أشارا في منتصف مارس الجاري إلى نجاحهم في اغتيال الرجل الثالث في حركة حماس دون الإعلان عن هويته، حتى تم إعلانها بشكل رسمي منذ قليل.

ومنذ منتصف مارس وحتى الآن لم تصدر حركة حماس أي بيانات تنفي أو تؤكد خبر اغتيال مروان عيسي أو غازي أبو طعمة.

رجل الظل.. مروان عيسى؟

ووفق المعلومات المعلنة عن مروان عيسى فهو يلقب بـ«رجل الظل» وقد تجاوز الـ59 من عمره، وهو أحد مؤسسى الحركة، والذراع اليمني ليحيى السنوار ومحمد الضيف، وفق ما نشر على صحيفة يديعوت إحرونوت

انضم مروان عيسى إلى حركة حماس في سن مبكر، إلا أنه لم يُعرف إلا بعد الانتفاضة الثانية عندما تم اعتقاله ودخوله إلى سجون الاحتلال.

يعتبر عيسى من أكثر المطلوبين على قائمة دولة الاحتلال، وكانت هناك عدد من محاولات اغتياله الفاشلة، في عام 2006 حيث تم قصف المكان الذي كان يُعتقد أنه في اجتماع مع محمد الضيف.

كما كانت هناك محاولات فاشلة لاغتياله في 2014 و2021 لكن استشهد شقيقه ونجا.

لم يظهر اسم مروان إلا عام 2011 خلال عملية تبادل الأسير جلعاد شاليط، حيث كان مسؤولا عن استقبال الأسرى الفلسطينيين.

أما عن حياته الشخصية فيعرف عن مروان عيسي أن له ولدين الأول توفي العام الماضي بسبب المرض، والثاني استشهد في ديسمبر الماضي خلال غارة شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.