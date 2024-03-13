يطلق عليه رجل الظل وألمح نتنياهو إلى اغتياله.. من هو مروان عيسى؟

ألمح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حواره مع إحدى الصحف الأمريكية، أن قوات الاحتلال نجحت في القضاء على الرجل رقم 3 في حركة حماس، وأن «الدور» قادم على رقم 2 و1 خلال الأيام المقبلة، وعلى الرغم من أنه لم يعلن بشكل رسمي عن اسم هذا القيادي إلا أن وسائل الإعلام العبرية أكدت أنه المعروف بلقب رجل الظل وهو الاسم الحركي للقيادي في الفصائل الفلسطينية مروان عيسى أحد مهندسي عملية طوفان الأقصى، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

هل استشهد مروان عیسی؟

ورغم أن حكومة الاحتلال لم تؤكد رسميًا القضاء على رجل الظل مروان عيسي، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ألمحا إلى مقتله، في أكثر من مناسبة.

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن هناك دلائل متزايدة في إسرائيل على أن الرجل رقم 3 في حماس جرى اغتياله في عملية قصف شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك بداية الأسبوع الجاري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي إسرائيل يقولون إن الحرب النفسية التي تشنها الفصائل الفلسطينية ستستمر ما دام مروان عيسى على قيد الحياة.

لقبه رجل الظل.. من هو مروان عيسى؟

رجل الظل أو مروان عيسى هو قيادي بالفصائل الفلسطينية، عمره 59 عامًا هو نائب رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، وأحد مؤسسي الحركة، واليد اليمنى لمحمد الضيف، وهو عضو في المكتب السياسي والعسكري للحركة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وظهر اسم عيسى للمرة الأولى عندما اعتقل خلال الانتفاضة الأولى لمدة خمس سنوات بسبب نشاطه مع الفصائل التي انضم إليها في سن مبكرة، ولم يطلق سراحه إلا مع اندلاع الانتفاضة الثانية.

محاولات اغتيال بدأت من 2006

ويعد مروان من بين أكثر المطلوبين في إسرائيل، وكان محور محاولات اغتيال إسرائيلية منذ عام 2006، عندما تم استهدافه خلال لقاء عقده مع محمد الضيف وقيادات أخرى، لكن العملية فشلت.

وفي عامي 2014 و2021، كانت هناك محاولات لاغتياله عندما جرى قصف منزله ولكنه نجا وقتل شقيقه.

ولم يكن وجهه معروفا للجمهور قبل عام 2011، ولكن تم تصويره خلال ظهوره في استقبال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة شاليط.

أحد مهندسي عملية طوفان الأقصى

ويُعرف عن مروان أنه أحد مهندسي عملية طوفان الأقصى التي تمت في السابع من أكتوبر الماضي، ويطلق عليه وزير دفاع الفصائل الفلسطينية، وهو نائب رئيس أركان الفصائل وهو العقل الاستراتيجي للحركة، كما أنه مساند وصديق مقرب ليحيى السنوار، وهو حلقة الوصل بين قيادات الحركة. داخل غزة وخارجها.

وقد استشهد ابن مروان عيسى في قطاع غزة في ديسمبر الماضي نتيجة الغارات التي يشنها الاحتلال فيما توفي ابنه الأكبر منذ عام بسبب مرضه.

وحتى الآن لم يعلق المكتب السياسي أو العسكري لحركة حماس عن مدي صحة الأخبار المتعلقة باغتيال مروان عیسی سواء بالنفي أو التأكيد.