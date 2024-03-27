كيفية استعلام الزوج عن القضايا المرفوعة ضده من الزوجة.. قانوني يوضح

تحدث الكثير من المشادات بين الأزواج وتصل في النهاية إلى الانفصال، وفي بعض الأحيان يختلف الطرفان على الحقوق الزوجية فتلجأ الزوجات إلى ساحات المحاكم لطلب الخلع أو النفقة أو استرجاع العفش، لذا نشرح لكم في السطور التالية كيفية استعلام الزوج عن القضايا المرفوعة ضده من طليقته، وفقا لرأي خبير قانوني.

القضايا مقامة أمام محكمة الأسرة

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن أغلب القضايا المرفوعة من المطلقة تكون أمام محكمة الأسرة، وتتنوع القضايا ما بين نفقة أو أجر مسكن أو مصاريف مدارس وغيرها، مشيراً إلى أن الزوجة يمكن أن تقيم دعوى تبديد منقولات أمام محكمة الجنح ولكن في حالة فقدان الأمل في الحصول على قائمة المنقولات بالتراضي.

الاستعلام عن الدعاوى من المكتب الرقمي

وأضاف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن لأي زوج طلق زوجته الذهاب إلى محكمة الأسرة الكائنة في دائرة القسم المقيم به أو المقيمة بها زوجته والتوجه إلى المكتب الرقمي، ويسدد الزوج رسم الطلب على أن يتضمن بيانات الزوجة، ثم يأخذ الزوج الطلب ويستعلم بالرقم القومي للزوجة ليعرف القضايا المرفوعة عليه وأيضاً الأحكام الصادرة ضده.