أماكن مكاتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة ومواعيد عملها والخدمات المقدمة

أتاحت النيابة العامة مكاتب رقمية لتقديم الكثير والعديد من الخدمات للمواطنين التي يرغبون في إجرائها في أسرع وأسهل طريقة بدون عناء الذهاب إلى المصالح الحكومية والمحاكم والتسهيل عليهم سرعة إنهاء الأوراق الرسمية التي يريدون استخراجها، ولذلك تسهيلا على المواطن ترصد «الوطن» في السطور التالية، أماكن مكاتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة ومواعيد عملها والخدمات التي تقدمها.

أماكن مكاتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة

أماكن مكاتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة موجودة بالفعل في أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية وهي:

مناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوي بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادي بقنا، كما يوجد أيضًا في مول سيتي ستارز بمدينة نصر في القاهرة، ويوجد أيضًا مكتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة بمجمع محاكم المحلة الكبرى والتي يضم المكتب نيابات أول وثان وثالث ومركز المحلة والنيابة الكلية.

أهم خدمات نيابة المرور الرقمية

وتشمل أهم خدمات نيابة المرور:

- الاستعلام عن قيم المخالفات المرورية.

- تقديم تظلم من المخالفات المرورية.

- الدفع إلكتروني لقيم مخالفات المرور.

- استخراج شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية.

المستندات المطلوبة لخدمات المرور الرقمية

وأوضحت النيابة العامة أنه يلزم للحصول على تلك الخدمات توافر الصفة القانونية في طالب الخدمة، وللحصول على الخدمات يلزم توفر الشروط التالية للتقديم :

1- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي.

2- أو تقديم أصل جواز السفر للأجانب.

3- تقديم أصل سند الوكالة أو أصل رخصة القيادة والتسيير.

خدمات نيابة الأسرة التي تقدمها المكاتب الرقمية

وتنقسم الخدمات التي تقدمها المكاتب الرقمية حول ما يتعلق بنيابة الأسرة إلى الآتي:

1 - استخراج وثائق الحالة الشخصية، وهي كل من: «الزواج- الطلاق- التصادق- زواج غير المسلمين والمراجعة».

2 - استخراج إعلام الورثة.

3 - استخراج صيغة تنفيذية للأحكام.

4 - استخراج صورة رسمية للأحكام.

5 - استخراج شهادة من واقع الجدول.

6 - استخراج صورة من قرار جلسة مال.

7 - الاستعلام عن وجود قضايا أسرة.

8 - الاستعلام عن قضايا إعلام الوراثة.

9 - خدمة تسليم دفاتر المأذونين والموثقين.

خدمات النيابة الجنائية

اولا: تقديم عريضة أو شكوى للمكتب النائب العام، وتقديم تظلم للمكتب الفني للنائب العام، ثم تقديم التماس بإعادة النظر للمكتب الفني للنائب العام، والاستعلام عن حالة العرائض، والشكاوى والتظلمات والتماسات، وإعادة النظر المقدمة للمكتب الفني للنائب العام، وتقديم تظلم لنيابة الاستئناف، والاستعلام عن حالة العرائض والشكاوى، والتظلمات المقدمة لنيابة الاستئناف، واستخراج شهادة من الجدول وصورة رسمية من القضايا والأحكام الجنائية.

مواعيد عمل مكتب النيابة العامة الرقمية

تبدأ مواعيد عمل مكتب النيابة العامة الرقمية، منذ الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، وذلك على مدار أيام الأسبوع.