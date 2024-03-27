«خارجية لبنان»: تقدمنا بـ22 شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

أعلنت الخارجية اللبنانية أنها أرسلت 22 شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر الماضي، وتوثق الشكاوى خروقات إسرائيل للقرار 1701، وتحث أعضاء المجلس على إدانة الاعتداءات.

وأضافت الخارجية اللبنانية: «نطالب مجلس الأمن بوقف انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية ومنع نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق».

وتابعت: «طرحنا على مجلس الأمن خارطة طريق وتصورا، لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني».