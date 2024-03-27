وزير إسرائيلي يهاجم بايدن: يفضل نهج السنوار على نتنياهو.. ويجب أن يتبع خطنا

شن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي هجوما جديدا على الرئيس الأمريكي، مؤكدا في مقابله مع صحيفة «نيويورك تايمز» أن بايدن يفضّل نهج يحيى السنوار، القيادي في حركة حماس على نهج بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتأتي تصريحات الوزير المتطرف استمرارا لنهجه في انتقاد الرئيس الأمريكي، وضمن ردود فعل إسرائيلية غاضبة من عدم لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام «الفيتو»، لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

بن غفير ينتقد بايدن: عليه أن يتبع خطنا

في تصريحاته، قال بن غفير «الرئيس الأمريكي يفضل علينا نهج يحيى السنوار، ورشيدة طليب»، مشيرا في ذلك إلى النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني، حسب الصحيفة الأمريكية، التي نقلت عن الوزير الإسرائيلي قوله إنه كان يتوقع ألا يتبع رئيس الولايات المتحدة خطاهم، متابعا «عليه أن يتبع خطنا».

ويرى بن غفير أن الرئيس الأمريكي مخطئ، موضحا «بايدن سعى باستمرار إلى فرض قيود على إسرائيل، وتَحدث عن حقوق الطرف الآخر»، في إشارة من الوزير المتطرف إلى الفصائل الفلسطينية.