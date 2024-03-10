حيلة وزير الأمن القومي الإسرائيلي للسيطرة على الأقصى قبل ساعات من رمضان

يُعرف عن وزير الأمن القومي لدولة الاحتلال إيتمار بن غفير التطرف والتشدد، وقد أحرج حكومة بلاده على الصعيد العالمي عندما انتقد إدارة واشنطن والرئيس الأمريكي جو بايدن، مما دفع وزير دفاع الاحتلال إلى سحب حماية المسجد الأقصى، حتى لا تشتعل الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، وينقلب الرأي العالمي ضد إسرائيل أكثر، إلا أنه قبيل ساعات من بدء شهر رمضان يحاول استعادة السيطرة على الأقصى.. فماذا فعل؟

بن غفير ينتقد قرارات حكومة نتنياهو

بعث «بن غفير» رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر فيها من قرار مجلس الوزراء بخصوص دخول عرب تل أبيب، غير المقيد إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ضمن قرارات حرية العبادة، وفق ما نُشر بصحيفة «معاريف» العبرية.

وطالب بضرورة عقد اجتماع فوري لمجلس الوزارة؛ لبحث كيفية التعامل مع الازدحام المتوقع في الحرم القدسي، خلال شهر رمضان، محذرًا من أنه قد يصبح كارثة لم تحدث في السنوات الماضية، لكن لا يمكن ضمان عدم حدوثها.

تعريض حياة الإنسان للخطر

ونشر «بن غفير» رسالته على صفحته الشخصية على منصة إكس «تويتر سابقًا»: «أود أن أحذر من أنه رغم الجهود التي تبذلها الشرطة الإسرائيلية، هناك ثغرات لا يمكن معها تنفيذ قرارات رئيس الحكومة دون تعريض حياة الإنسان إلى الخطر».

وأوضح أنه غير معجب بفكرة التعامل مع عشرات الآلاف من المصليين على أبواب المسجد الأقصى، والذين سيتخطى عددهم 50 أو 60 ألف شخص، خاصة عندما لا يكون هناك سقفًا عمريًا.

وأنهى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، رسالته بمطالبته بعقد اجتماع سياسي عاجل لمجلس الوزراء الأمني، لمناقشة موضوع الازدحام في الحرم القدسي، والأمن والسلامة، خاصة في ظل عدم الاستجابة المرضية لهذه القضايا.