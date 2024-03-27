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«القاهرة الإخبارية»: إغلاق عدد من الشوارع في موسكو دون معرفة الأسباب

كتب:

نرمين عفيفي
01:34 م | الأربعاء 27 مارس 2024
هجوم موسكو

هجوم موسكو

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بإغلاق عدد من الشوارع في العاصمة الروسية موسكو دون معرفة الأسباب.

 

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