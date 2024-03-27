«القاهرة الإخبارية»: إغلاق عدد من الشوارع في موسكو دون معرفة الأسباب كتب: نرمين عفيفي 01:34 م | الأربعاء 27 مارس 2024 هجوم موسكو أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بإغلاق عدد من الشوارع في العاصمة الروسية موسكو دون معرفة الأسباب. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بوتين: الهجوم الإرهابي في موسكو جزء من هجمات كييف على روسيا القاهرة الإخبارية: إخلاء جامعة الاقتصاد في موسكو بعد اكتشاف جسم مجهول «الأمن الروسي»: الاستخبارات الأوكرانية سهلت الهجوم الإرهابي في موسكو مجلس الأمن الروسي: تورط أوكرانيا في هجوم موسكو «أمر محتمل» موسكو روسيا القاهرة الإخبارية بقلم نرمين عفيفي