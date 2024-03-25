بوتين: الهجوم الإرهابي في موسكو جزء من هجمات كييف على روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجتمع الروسي أظهر مثالا للتضامن الحقيقي بعد الهجوم الإرهابي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون روسيا منذ عام 2014.

وأشار إلى أنه من الضروري الإجابة عن سؤال لماذا حاول الإرهابيون المغادرة إلى أوكرانيا بعد ارتكاب الجريمة ومن كان ينتظرهم هناك، لافتا إلى أن الهجوم الإرهابي في موسكو هو أيضا جزء من هجمات كييف على روسيا.