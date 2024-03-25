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دراما المتحدة

بوتين: الهجوم الإرهابي في موسكو جزء من هجمات كييف على روسيا

كتب:

محمد عزالدين
09:56 م | الإثنين 25 مارس 2024
بوتين

بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجتمع الروسي أظهر مثالا للتضامن الحقيقي بعد الهجوم الإرهابي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي حلقة في سلسلة كاملة من المحاولات التي يقوم بها أولئك الذين يقاتلون روسيا منذ عام 2014.

وأشار إلى أنه من الضروري الإجابة عن سؤال لماذا حاول الإرهابيون المغادرة إلى أوكرانيا بعد ارتكاب الجريمة ومن كان ينتظرهم هناك، لافتا إلى أن الهجوم الإرهابي في موسكو هو أيضا جزء من هجمات كييف على روسيا.

 

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