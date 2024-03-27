موعد عيد الفطر الخميس 11 إبريل في هذه الدول.. وفقا للحسابات الفلكية

كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل موعد عيد الفطر في عدد من الدول التي من المتوقع أن يكون العيد لديها الخميس الموافق 11 إبريل المقبل.

عيد الفطر المبارك 2024

وأوضح محمد الصادق في تصريحات لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى أن هناك عددا من الدول الإسلامية غير العربية يتوقع أن يكون العيد فيها الخميس الموافق 11 إبريل المقبل وهي «إندونيسيا و بنجلاديش ونيجيريا وماليزيا والهند»، موضحاَ أن الرأي النهائي يرجع لجهات الإفتاء في تلك الدول بعد استطلاع أهلة الشهور.

هلال شهر شوال 1445 هجريا

و أشار الصادق إلى أنه بالنسبة لموعد عيد الفطر للدول العربية، فإن التوقعات تشير إلى أنه من المتوقع وفقاً للدراسات الفلكية أن يكون العيد يوم الأربعاء المقبل 10 إبريل فلكيا وأن الرأي النهائي أيضا يكون بعد استطلاع الهلال قبل الجهات المختصة.