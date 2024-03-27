«البحوث الفلكية» يعلن موعد عيد الفطر المبارك 2024

أصدرالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا مهما، بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2024.

وجاء في البيان أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان 1445 هجريا، الموافق 8 أبريل المقبل.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

وأشار البيان إلى أن الهلال لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة، والعواصم، والمدن العربية، والإسلامية، إذ يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة، و10 دقائق في القاهرة، وفي بقية محافظات مصر بمدد تتراوح مابين 10 إلى 11 دقيقة.

وأوضح أن الثلاثاء 9 أبريل المقبل هو المتمم لشهر رمضان 2024، والأربعاء 10 أبريل المقبل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 فلكيا.