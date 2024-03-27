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الحكومة تعلن زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه

كتب:

أسماء زايد
03:07 م | الأربعاء 27 مارس 2024
وزير المالية

وزير المالية

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

ومن المقرر أن يرسل مجلس الوزراء، مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 نهاية الشهر الجاري، بعد الموافقة على مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

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