شعبة المستوردين: نتائج ملموسة وسريعة لمبادرة تخفيض الأسعار

أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهم من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

خفض فوري في أسعار السلع الأساسية

وأوضح بشاي، أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شرائها بالأسعار السابقة على ستة أشهر وبالتالي احداث خفض فورى في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير تخفيض إضافي في الأسعار من خلال تقليل هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذى سيؤدى من خلال أليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.

أضاف أن المصدر الرئيسى لارتفاع الأسعار بشكلها الحالي هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التي يدخل بها مكون أجنبي بشكل كبير، وبالتالي فإن خفض الأسعار بشكل حقيقي ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.

مبادرة تخفض أسعار السلع

وأضاف أن مبادرة خفض الأسعار تأتي ضمن مسؤولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، مشيرا إلى أنها جاءت فى وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.