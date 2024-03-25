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«الغرف التجارية»: خلال مدة وجيزة يشعر المواطن بثمار خفض أسعار السلع بنسبة 30%

كتب:

شوشة عبدالواحد
06:59 م | الإثنين 25 مارس 2024
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع وزير التموين والمصنعين في اتحاد الصناعات؛ لتخفيض أسعار السلع، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مُنوهًا إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع.

تكاتف التجار والمُصنعين

وأشار «رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية» إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية، بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.

جاء ذلك، خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والإلكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار.

 

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