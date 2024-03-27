الحكومة: صندوق النقد يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق النقد الدولي يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، ونوهت بأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تُقدِّر أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.

مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر 2024-2025

وعرضت «السعيد»، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%.

أوضحت أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.